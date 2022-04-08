Под Мариуполем оккупанты замучили украинского писателя и журналиста Евгения Баля
От рук российских оккупантов погиб журналист, писатель, волонтер, член Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Украины Евгений Баль
Об этом сообщают на странице НСЖУ.
Известно, что 78-летний Баля 18 марта российские военные схватили у него дома – в приморском Мелекино под Мариуполем. Поводом для задержания стали "компрометирующие" фото вместе с украинскими военными.
"Оккупанты перевернули вверх дном дом, а самого хозяина забрали "на подвал". За три дня его, жестоко избитого, отпустили", - рассказала первая секретарша НСЖУ Лина Кущ.
2 апреля Баль ушел из жизни. Его смерть стала следствием пыток.
"Капитан 1 ранга в отставке, моряк-подводник Евгений Баль в последние годы писал и издавал книги, воспоминания, с начала войны на Донбассе в 2014 году активно включился в помощь военным и мирным жителям. Он встречался с морскими пехотинцами, с бойцами полка "Азов" , с морскими пограничниками – со многими военными подразделениями, которые защищали Мариуполь и Украину", – добавляют в НСЖУ.
- Украинская разведка сообщила, что подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя.
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