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Главная война с Россией Под Мариуполем оккупанты замучили украинского писателя и журналиста Евгения Баля

Под Мариуполем оккупанты замучили украинского писателя и журналиста Евгения Баля

8 апреля, 2022 пятница
20:42
война с Россией

От рук российских оккупантов погиб журналист, писатель, волонтер, член Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Украины Евгений Баль

Об этом сообщают на странице НСЖУ.

Известно, что 78-летний Баля 18 марта российские военные схватили у него дома – в приморском Мелекино под Мариуполем. Поводом для задержания стали "компрометирующие" фото вместе с украинскими военными.

"Оккупанты перевернули вверх дном дом, а самого хозяина забрали "на подвал". За три дня его, жестоко избитого, отпустили", - рассказала первая секретарша НСЖУ Лина Кущ.

2 апреля Баль ушел из жизни. Его смерть стала следствием пыток.

"Капитан 1 ранга в отставке, моряк-подводник Евгений Баль в последние годы писал и издавал книги, воспоминания, с начала войны на Донбассе в 2014 году активно включился в помощь военным и мирным жителям. Он встречался с морскими пехотинцами, с бойцами полка "Азов" , с морскими пограничниками – со многими военными подразделениями, которые защищали Мариуполь и Украину", – добавляют в НСЖУ.

  • Украинская разведка сообщила, что подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя.

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Мариуполь
война новости
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