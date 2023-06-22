В большей части Украины объявлена воздушная тревога: угроза ракетного удара

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Фото: Карта воздушных тревог

Также об опасности предупреждают Воздушные силы ВСУ в телеграммах.

"Северные, южные, восточные области – угроза применения баллистического вооружения!", - говорится в сообщении.

Первоначально воздушная была объявлена в Киеве. Впоследствии из-за ракетной угрозы тревогу объявили в центральных, северных, южных и восточных областях.

В ВС сообщили , что тревога охватила Черниговскую, Сумскую, Киевскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую области.