В большей части Украины объявлена воздушная тревога: угроза ракетного удара
Ночью 22 июня была объявлена воздушная тревога в Киеве и ряде областей из-за ракетной опасности
Об этом говорит карта воздушных тревог.
Фото: Карта воздушных тревогТакже об опасности предупреждают Воздушные силы ВСУ в телеграммах.
"Северные, южные, восточные области – угроза применения баллистического вооружения!", - говорится в сообщении.
Первоначально воздушная была объявлена в Киеве. Впоследствии из-за ракетной угрозы тревогу объявили в центральных, северных, южных и восточных областях.
В ВС сообщили , что тревога охватила Черниговскую, Сумскую, Киевскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую области.
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