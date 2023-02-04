В Белгородской области пожар на заводе, обслуживающем Керченский мост
В Борисовке Белгородской области в России в результате попадания снарядов произошел пожар на промышленном предприятии, обслуживающем Керченский мост
Об этом в телеграмме написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: люди успели вывести на безопасное расстояние. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место", - говорится в сообщении.
О пожаре на заводе пишут местные паблики. По их версии, речь идет о пожаре на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций, который, в частности, производит конструкции для Керченского моста.
"Горят цистерны, многие пожарные и МЧС уже уехали. Пламя высотой около 50 метров видно за многие километры", - говорится в сообщениях.
Люди также пишут, что слышали звуки стрелкового оружия, звуки взрывов, а также от вибраций у некоторых выбило окна.
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