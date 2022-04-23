В афганской мечети произошел теракт, погибли 33 человек, среди жертв есть дети

Об этом сообщает aljazeera со ссылкой на представителя Талибана.



"Взрыв произошел в мечети в районе Имам-Сахиб в Кундузе, погибли 33 мирных жителя, включая детей", – сообщил он и добавил, что еще 43 человека получили ранения.



Отмечается, что взрыв в мечети стал еще одним из целого ряда подобных терактов. За два дня до инцидента в результате взрыва в мечети шиитской в ​​Мазар-Шарифе погибли по меньшей мере 12 человек, еще 58 получили ранения. За этот теракт взяло на себя ответственность региональное отделение джихадистской организации "Исламское государство" (ИД).



Несмотря на заявления представителей Талибана о победе над Исламским государством, в Афганистане существует ветвь ИД с атрибутом Хорасан. Она охватывает историческую территорию в Центральной Азии не только нынешнего Афганистана, но Пакистана, Ирана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Напомним, Талибан решил не открывать в Афганистане школы для девушек старше среднего школьного возраста