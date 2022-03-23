Талибы решили не открывать в Афганистане школы для девушек старше 11 лет
Талибан решил не открывать в Афганистане школы для девушек старше среднего школьного возраста
Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на слова официального представителя талибов.
Последняя неудача в образовании афганских девушек, несомненно, получит широкое осуждение со стороны международного сообщества, призывающего жесткое руководство новых правителей Афганистана открыть школы и предоставить женщинам право на публичное пространство.
Неожиданное решение было принято поздно во вторник, 22 марта, когда министерство образования Афганистана готовилось к открытию нового учебного года. Ожидалось возвращение к школьным занятиям и девушкам. В заявлении министерства в начале недели призвали "всех учащихся" приходить на учебу.
Однако объявление об отложении возвращения девушек в школу на высших уровнях оказалось уступкой сельскому и глубоко племенному хребту жесткого движения "Талибан", которое во многих частях сельской местности неохотно отдает своих дочерей в школу.
Девочкам запретили посещать школу после средней школы на большей части страны после того, как "Талибан" вернулся к власти в середине августа 2021 года. Университеты открылись в начале этого года на большей части страны, но при приходе к власти указы талибов были непостоянными.
В то время как несколько провинций продолжали давать образование всем, большинство учебных заведений закрыли для девушек и женщин.
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