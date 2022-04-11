Уже 42 страны обратились в Гаагу из-за военных преступлений России в Украине, - министр юстиции

Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона, передает Эспрессо.TV.



"42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге. Расследование военных преступлений на международном уровне началось. Обращение этих стран позволило упростить и ускорить процедуру для Украины", – сказал глава Минюста.



Малюска рассказал, что сейчас эксперты со всего государства собирают доказательства преступлений российских оккупантов в Буче Киевской области. По его словам, количество военных преступлений захватчиков - "сумасшедшее", поэтому есть сложности, но расследование военных преступлений - приоритет.



Международное сообщество оказывает свою поддержку, на неделе приедут эксперты из Франции. Продолжаются переговоры с другими членами ЕС.



"С большой вероятностью, они также будут давать своих профессиональных экспертов, и это поможет справиться с огромным объемом работы. В настоящее время собирается база для преследования каждого российского военного отдельно за совершенное ими и за соответствующие приказы", - подчеркнул министр.



Малюска добавил, что скорый результат расследования ожидать не стоит, поскольку РФ не будет выдавать своих военных, но их точно отдадут правосудию, потому что "срока давности по таким преступлениям нет".

Директор центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что действия совершаемые российскими войсками имеют признаки не только военных преступлений, но и полностью подпадают под Конвенцию о преступлении геноцида.