Действия российских войск имеют признаки геноцида: уничтожается гражданское население, уничтожаются условия для жизни и развития, - Мусиенко
Директор центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что действия, совершаемые российскими войсками, имеют признаки не только военных преступлений, но и полностью подпадают под Конвенцию о преступлении геноцида
Об этом он рассказал в эфире Espreso.TV
“У нас есть признаки преступления, предусмотренного Конвенцией о преступлении геноцида. Это преступление выше даже в градации, чем военное преступление против человечности, потому что все те действия, которые совершаются российскими войсками, на мой субъективный взгляд, имеют признаки геноцида. А именно: целенаправленно уничтожается гражданское население, а также уничтожаются нормальные условия для жизни и развития этого населения, что тоже является определяющим признаком этого ужасного преступления”, - подчеркнул Мусиенко.
Также он добавил, что есть несколько направлений расследования данного преступления на территории нашего государства.
Во-первых, работают правоохранительные органы Украины и документируют все факты, вносят их в реестр досудебных расследований. Во-вторых, этими преступлениями занимается Международный уголовный суд - учреждение, которое создано для того, чтобы преследовать за совершение преступления агрессии, преступлений против человечности и военных преступлений. Также Совет ООН по правам человека, проводящий расследование, собирает все доказательства, формирует свою позицию и затем эта юридическая позиция может быть использована в Международном уголовном суде. И есть еще направление - это привлечение России к ответственности как Государства. Это дело рассматривается в Международном суде ООН в Гааге, где есть промежуточное решение о том, чтобы Россия вывела свои войска и прекратила агрессивную войну против Украины”, - подчеркнул Мусиенко.
- Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко назвал решение Международного суда ООН в Гааге важной и убедительной победой нашей страны.
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