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Утверждение, что данные телескопа Уэбба опровергли теорию Большого взрыва – фейк

8 сентября, 2022 четверг
03:29

Сетью распространяется вирусная статья, что космический телескоп Джеймса Уэбба опроверг теорию Большого взрыва, хотя ранние галактики на его снимках и кажутся сложнее, чем ожидалось, все равно подтверждают ее

Об этом пишет сайт space.com.

Первые фотографии далеких галактик, полученные космическим телескопом Уэбба, заставили учёных задуматься. Звездные системы, которые существовали, когда Вселенной не было еще и миллиарда лет, больше и сложнее, чем это предполагала теория.

В связи с этим социальными сетями начала распространяться статья о том, что новый телескоп опроверг теорию, согласно которой Вселенная образовалась 13,7 млрд лет назад в результате Большого взрыва. Однако никаких оснований для того, чтобы переворачивать всю картину мира с ног на голову, ученые не видят.

Все началось со статьи, опубликованной в Nature, где астрономка Элисон Киркпатрик рассказала о несоответствиях между наблюдениями и теорией и использовала такую ​​фразу: "Сейчас я не сплю в три ночи и думаю, что все, что я делала, неправильно".

Именно на эту цитату, как на подтверждение тезиса, что теория Большого взрыва ошибочна, ссылается статья, которая до сих пор распространяется по сетям. Опубликована она организацией под названием "Институт искусства и идей", которая на самом деле не является признанным в мире научным институтом.

Автором статьи, которая сейчас перепитывается как сенсационная, является Эрик Лернер, который с 1980-х последовательно отрицает Большой взрыв, предпочитая собственные, довольно сомнительные идеи. Он использовал слова Киркпатрик, вырвав их из контекста, в результате чего с ней стали связываться люди и спрашивать, действительно ли она поддерживает псевдонаучный бред.

Элисон Киркпатрик объясняет, что галактики в молодой Вселенной на снимках телескопа Уэбба на самом деле значительно примитивнее современных. И в этом плане они полностью подтверждают теорию Большого взрыва. Ее удивление объясняется тем, что ожидалось, что они будут еще меньше и проще.

В представлении ученых они все еще должны формироваться из отдельных облаков газа, в которых только начинаются процессы звездообразования. А наблюдения Джеймса Уэбба показывают уже полностью структурированные звездные системы, пусть маленькие и примитивные.

С точки зрения подавляющего большинства ученых это отнюдь не доказательство ошибочности теории Большого взрыва. Ведь у нее есть куча других подтверждений — от микроволнового фона до красного смещения. Итак, ученые понимают, что прямо в ранней Вселенной сразу после Большого взрыва происходили какие-то процессы, которые они до сих пор не учитывали.

Ученые также отмечают, что именно этим наука отличается от псевдонауки. Ученые ведь учитывают весь массив фактов, поэтому большие научные теории почти никогда не отвергаются полностью, но довольно часто уточняются и дополняются. А деятели типа Эрика Лернера по поводу каждого непонятного факта выдвигают сенсационную теорию, не беспокоясь даже о том, как она согласуется с тем, что они говорили до этого.

  • Напомним, место, где рождаются звезды: телескоп Уэбба сфотографировал туманность "Тарантул"

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