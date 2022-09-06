Об этом пишет NASA.

Эта туманность получила свое прозвище "Тарантул" из-за пылевых нитей, которые были видны на фотографиях предыдущих телескопов. Эта туманность является одной из любимых астрономами, изучающими образование звезд. Она находится на расстоянии 161 000 световых лет в галактике Большое Магелланово Облако, и является "самой большой и яркой областью звездообразования в Местной группе галактик, ближайших к нашему Млечному Пути".

"Здесь находятся самые горячие и самые массивные известные звезды. Астрономы сфокусировали на Тарантуле три инфракрасных прибора Уэбба с высоким разрешением. С помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRCam) регион напоминает дом тарантула, устеленный шелком.Только самые плотные окрестные области туманности противостоят эрозии мощных звездных ветров этих звезд, образуя столбы, которые, кажется, направлены назад к скоплению.Эти столбы содержат формируемые протозвезды и впоследствии выйдут из своих пылевых "коконов" и поочередно будут формировать туманность. Спектрограф ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRSpec) зафиксировал одну очень молодую звезду, которая делает именно это. Астрономы ранее считали, что эта звезда может быть немного старше и уже очищает пузырь вокруг себя. Однако NIRSpec показала, что звезда только начала выходить из своего столба и все еще сохраняет вокруг себя изолирующее облако пыли", - пишут в NASA.

Одна из причин, почему туманность Тарантул интересна астрономам, состоит в том, что туманность имеет схожий тип химического состава, как и гигантские области звездообразования, которые наблюдались во Вселенной, когда космосу было всего несколько миллиардов лет. Регионы звездообразования в нашей галактике Млечный Путь не образуют звезд с такой бешеной скоростью, как туманность Тарантул, и обладают другим химическим составом.

Напомним, телескоп Hubble показал две "столкнувшиеся" друг с другом галактики.

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