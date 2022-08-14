Утреннее сведение Генштаба: на Краматорском направлении в районе Серебрянки враг прибег к бегству после огневого поражения от ЗСУ

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали оперативную информацию по состоянию на 6:00 14 августа.

Там отметили, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"На последнем идет ротация подразделений Западного военного округа. Враг продолжает обстрелы из ствольной артиллерии приграничных населенных пунктов с территории российской федерации", - добавляют в ВСУ.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, поддерживают высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА.

"Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Питомник, успеха не имел, понес потери и отошел. Нанес авиационных ударов возле Победы, Ртищевки и Питомника. Принимает меры по логистическому обеспечению подразделений и пополнению потерь", - говорят наши военные.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков и реактивной артиллерии недалеко от Бражковки, Богородичного и Долины.

"В районе Долины пытался прорвать оборону наших подразделений. Бессмысленный штурм украинские воины отразили", - отмечают в Генштабе.

На Донецком направлении враг обстреливал наши подразделения по танкам, ствольной и реактивной артиллерии. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении российские оккупанты нанесли авиаудары близ Спирного. Совершили попытку разведки боем в районе Серебрянки, после огневого поражения от наших воинов, прибегли к бегству. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение недалеко от Спорного, успеха не имел, отошел. В районе Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении по артиллерии и танкам враг обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов и позиции сил обороны.

"Нанес авиационных ударов в районах Соледара и Веселой Долины. Вел воздушную разведку БпЛА оперативно-тактического уровня. Совершил попытку ведения разведки боем вблизи Соледара, потерпел огневое поражение и скрылся. Противник вел наступательные действия в районе Зайцево, успеха не имел, отошел. ", – пишут в Генштабе.

На Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационные удары возле Марьинки. Враг продолжил воздушную разведку БПЛА. Вел штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел. В районе населенного пункта Первомайское боевые действия продолжаются.

В Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики не прекращают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения.

"Противник задействовал авиацию возле Пречистовки и Угледара. Воздушную разведку вел БПЛА оперативно-тактического уровня. Совершил попытку ведения разведки боем в районе населенного пункта Пречистовка, после огневого поражения отошел. Ведет наступление в районе населенного пункта Павловка, боевые действия продолжаются. комплексы радиоэлектронной борьбы", - добавляют наши военные.

На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций. Враг продолжает ведение разведки БПЛА. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи поддержки наземной группировки войск и блокирования северо-западной части Черного моря.

Также в Генштабе отметили, что сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

"Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполняют огневые задачи по командным пунктам, скоплениям техники и полевым складам боеприпасов противника. Потери российских оккупантов уточняются. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" – заключают в Генштабе.

Напомним, украинская авиация обстреляла опорные пункты россиян в Николаевской области.

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