Украинская авиация обстреляла опорные пункты россиян в Николаевской области

Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг".

Украинская авиация нанесла 2 удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе. Ракетно-артиллерийские ВСУ убили за день 15 рашистов, уничтожили 1 танк Т-72 и еще 4 единицы бронированной и автомобильной техники.

В Музыковке и Новой Каховке уничтожены 2 склада вражеских боеприпасов.

Окончательные потери россиян за 13 августа еще разведываются.

Днем 13 августа над Одессой украинские силы сбили вражеский российский беспилотник.

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