Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя украинца
В субботу, 26 августа, украинский боксер Александр Усик встречается с британцем Даниэлем Дюбуа в поединке за титулы чемпиона мира в тяжелом весе. Эспрессо проведет текстовый онлайн бой. Начало – в 23:00
Усик и Дюбуа сражаются в польском городе Вроцлаве. Украинец защищает пояса WBA (Всемирно-боксёрской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Британец является обладателем титула "регулярного" чемпиона WBA.
35-летний Усик выиграл все 20 поединков среди профессионалов. 25-летний Дюбуа одержал 19 побед и потерпел 1 поражение. Его ему в 2020 году нанес другой британец – Джо Джойс.
Александр Усик в двух предыдущих боях победил Энтони Джошуа из Великобритании. В сентябре 2021 года украинец отобрал у него чемпионские титулы в Лондоне, а в августе прошлого года одолел его в Джидде (Саудовская Аравия) в реванше.
Даниэль Дюбуа в предыдущем бою в декабре 2022 года нокаутировал Кевина Лерену из ЮАР.
25 августа боксеры прошли процедуру взвешивания . Вес Усика – 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.
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