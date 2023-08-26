Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя украинца

В субботу, 26 августа, украинский боксер Александр Усик встречается с британцем Даниэлем Дюбуа в поединке за титулы чемпиона мира в тяжелом весе. Эспрессо проведет текстовый онлайн бой. Начало – в 23:00

Усик и Дюбуа сражаются в польском городе Вроцлаве. Украинец защищает пояса WBA (Всемирно-боксёрской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Британец является обладателем титула "регулярного" чемпиона WBA.

35-летний Усик выиграл все 20 поединков среди профессионалов. 25-летний Дюбуа одержал 19 побед и потерпел 1 поражение. Его ему в 2020 году нанес другой британец – Джо Джойс.

Александр Усик в двух предыдущих боях победил Энтони Джошуа из Великобритании. В сентябре 2021 года украинец отобрал у него чемпионские титулы в Лондоне, а в августе прошлого года одолел его в Джидде (Саудовская Аравия) в реванше.

Даниэль Дюбуа в предыдущем бою в декабре 2022 года нокаутировал Кевина Лерену из ЮАР.

25 августа боксеры прошли процедуру взвешивания . Вес Усика – 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.