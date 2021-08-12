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Главная война с Россией Уруский заявил, что ГОЗ выполнен на 60%

Уруский заявил, что ГОЗ выполнен на 60%

12 августа, 2021 четверг
21:56
война с Россией

На начало августа уровень выполнения Государственного оборонного заказа превышает 60%, тогда как год назад он был более 30%

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает Интерфакс-Украина .

По его словам, из 22,7 млрд грн гособоронзаказа Минобороны контракты заключены или пролонгированы уже более чем на 17 млрд грн.

Уруский отметил, что этот результат достигнут за счет пролонгации контрактов прошлых лет, тогда как ситуация с новыми контрактами его пока не устраивает.

Вице-премьер добавил, что в 2022 году планируется выделить средства на новое Агентство оборонных технологий.
 

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Экономика
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