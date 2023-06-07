Да, это шок. Наверное, наша психика так устроена, что мы отвергаем самые плохие сценарии.

Техногенная катастрофа – это то, во что мы не хотели верить. Но они это сделали.

И для них это не проблема. Их задача — уничтожить Украину. Сделать ее непригодной для жизни. Чтобы здесь не жили люди, чтобы сюда не вернулись дети.

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Задача россиян – уничтожить Украину. Сделать ее непригодной для жизни. Чтобы здесь не жили люди, чтобы сюда не вернулись дети

Да, они хотят остановить контрнаступление и возможность выхода на Чонгар и в Крым.

И давайте свою психику переломим и признаем, что это не последний их козырь. Что применение тактического ядерного оружия возможно. Особенно по скоплению войск.

Это реальность, в которую мы не хотим верить. Но которую не имеем права отвергать.

Что с этим делать? Свою работу. Помогать своей армии и усиливать ее максимально. Требовать оружие. Немного попуститься с пропагандистской бравадой.

Потому что наша задача сохранить Украину. Это самый большой вызов нашего поколения.

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэксперт.

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