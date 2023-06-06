Что на самом деле означает подрыв Каховской ГЭС?
Подрыв дамбы Каховской ГЭС – это демонстративный шаг российских властей с целью поднятия ставок в переговорах
Кроме того, он подтверждает неадекватность высшего военно-политического руководства страны-агрессора. Российские войска обстреливают гражданские объекты в Украине, разрушают энергетическую инфраструктуру, угрожают организацией техногенных катастроф. Дальнейшими возможными гуманитарными преступлениями оккупантов могут стать подрывы других плотин и гидроэлектростанций на Днепре, а также рост угроз Запорожской АЭС. После разрушения Каховской плотины включился счетчик расходования запасов воды для охлаждения реактора в Энергодаре, где расположена ЗАЭС. И российская сторона будет продавливать ускорение переговоров по прекращению огня.
Возможными гуманитарными преступлениями окупантов могут стать подрывы других плотин и гидроэлектростанций на Днепре, а также рост угроз для Запорожской АЭС.
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Меседж будет достаточно прост – "У нас нет тормозов, мы пойдем на какие-либо техногенные катастрофы, начинайте с нами переговоры, или мы разрушим мир.
Завоз ядерного вооружения в Беларусь и выход из конвенций по контролю за оружием массового поражения – части того же плана.
Специально для Эспрессо
Об авторе. Игорь Попов, эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего
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