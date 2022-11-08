УПЛ: результаты и расписание матчей 12-го тура чемпионата Украины
В 12-м туре чемпионата Украины по футболу лидер премьер-лиги "Динпро-1" играет с "Колосом", "Шахтер" - с "Вересом", а "Динамо" встречается с "Александрией"
Об этом сообщает Еспресо.TV
Чемпионат Украины
12-й тур
8 ноября
13:00 - "Металлист" - "Металлист 1925"
13:00 - "Ингулец" - "Заря"
9 ноября
13:00 - "Кривбасс" - "Ворскла"
13:00 - "Колос" - "Днепр-1"
15:00 - "Верес" - "Шахтер"
10 ноября
13:00 - "Львов" - "Движение"
13:00 - "Минай" - "Черноморец"
15:00 - "Динамо" - "Александрия"
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