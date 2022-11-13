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Анонс

УПЛ: расписание матчей и трансляций 13-го тура

13 ноября, 2022 воскресенье
08:00
Спорт

В воскресенье, 13 ноября, будут сыграны стартовые матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 12 тура в турнирной таблице УПЛ лидирует СК "Днепр-1". За 11 матчей команда Кучера набрала 31 балл и ни разу не проиграла. Следом идет "Шахтер". У "горняков" 10 сыгранных встреч и 26 очков.

Третья позиция у луганской "Зари" (22 балла и 11 матчей). "Александрия" – четвертая (20/10).

Киевское "Динамо" идет пятым, 19 очков.

Последнюю позицию с 6 очками занимает одесский "Черноморец".

Украинская Премьер-лига

13-й тур

13 ноября

13:00 "Ворскла" - "Днепр-1" (Setanta)

13:00 "Александрия" - "Верес" (Setanta)

15:00 "Шахтер" - "Заря" (Setanta)

15:00 "Динамо" - "Колос" (2+2)

15:00 "Металлист 1925" - "Ингулец" (Setanta)

14 ноября

13:00 "Металлист" – "Кривбасс"

14:00 "Черноморец" – "Львов" (Setanta)

15:00 "Движение" - "Минай"

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Украина
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