УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 9-го тура
По итогам 9-го тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" укрепил лидерство
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 9-м туре "Днепр-1" победил "Металлист" 1:0, набрал 22 очка и оторвался от "Шахтера" на 3 пункта. Дончане идут вторыми и имеют матч в запасе. Следом расположились "Александрия" и "Заря", у которых по 14 очков.
"Динамо" в 9-м туре сыграло вничью с "Ворсклой" 1:1 и с 10 баллами занимает 10-е место. Полтавская команда с 8 очками – 12-я.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.63
-
EUR
Покупка 38.31Продажа 39.38
- Актуальное
- Важное