УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 9-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 9-м туре "Днепр-1" победил "Металлист" 1:0, набрал 22 очка и оторвался от "Шахтера" на 3 пункта. Дончане идут вторыми и имеют матч в запасе. Следом расположились "Александрия" и "Заря", у которых по 14 очков.

"Динамо" в 9-м туре сыграло вничью с "Ворсклой" 1:1 и с 10 баллами занимает 10-е место. Полтавская команда с 8 очками – 12-я.

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