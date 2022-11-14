УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 13-го тура
По итогам 13-го тура лидер чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" сохранил отрыв в 5 очков от ближайшего преследователя – "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 13-м тур "Динпро-1" сыграл вничью с "Ворсклой" - 1:1, "Шахтер" не смог обыграть "Зарю" - 2:2, а "Динамо" - "Колос" - 0:0.
"Днепр-1" имеет 32 очка и лидирует. "Шахтер" с 27 пунктами идет вторым и имеет игру в запасе. "Заря" третья с 23 баллами. У "Динамо" 20 очков и пятая позиция.
- 13 ноября перед матчем между "Шахтером" и "Зарей" арбитр Екатерина Монзуль в честь освобождения Херсона вынесла на поле арбуз вместо мяча.
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