УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 10-го тура
По итогам 10-го тура чемпионата Украины лидер турнирной таблицы "Днепр-1" увеличил отрыв от "Шахтера" до 5 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 10-м туре "Шахтер" сыграл вничью 2:2 с "Александрией" и набрал 20 очков. Потерей дончан, имеющих матч в запасе, воспользовался "Днепр-1", обыгравший "Черноморец" 1:0 и увеличивший отрыв от ближайших преследователей до 5 пунктов.
"Динамо" в 10-м туре одолело "Кривбасс" и с 13 баллами идет восьмым.
Инфографика flashscore.ua
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