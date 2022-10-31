УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 10-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 10-м туре "Шахтер" сыграл вничью 2:2 с "Александрией" и набрал 20 очков. Потерей дончан, имеющих матч в запасе, воспользовался "Днепр-1", обыгравший "Черноморец" 1:0 и увеличивший отрыв от ближайших преследователей до 5 пунктов.

"Динамо" в 10-м туре одолело "Кривбасс" и с 13 баллами идет восьмым.

Инфографика flashscore.ua

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