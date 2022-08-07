Укрзализныця назначила один эвакуационный поезд на 7 августа
Эвакуационный поезд поедет из Покровска во Львов
Об этом сообщает Укрзализныця.
"16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов", - говорится в сообщении.
В Укрзализныце добавили, что время отправки может меняться. К тому же, другие поезда могут задерживаться из-за обстрелов в определенных регионах.
- Напомним, за последние 5 дней, пока продолжается обязательная эвакуация людей из Донецкой области, оттуда вывезли около 2 тысяч человек, из них 385 детей
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.53
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное