Укрзализныця назначила один эвакуационный поезд на 7 августа

Об этом сообщает Укрзализныця.

"16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце добавили, что время отправки может меняться. К тому же, другие поезда могут задерживаться из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним, за последние 5 дней, пока продолжается обязательная эвакуация людей из Донецкой области, оттуда вывезли около 2 тысяч человек, из них 385 детей

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