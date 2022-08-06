Обязательная эвакуация из Донбасса: выехали почти 2 тыс. человек

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Почти 2 000 уже удалось эвакуировать из них 385 деток. Из общего количества -102 маломобильных. Нам очень важно, чтобы люди как можно быстрее эвакуировались, обстрелы не утихают и зима вот-вот придет", - сказала она.

По словам Верещук, людей из Донбасса будут размещать в Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой и Житомирской областях.

"Вот, например, сейчас пока мы с вами разговариваем, из Донецкой области уехала семья из 11 человек, девять из которых дети. Нам очень важно, чтобы детей как можно быстрее эвакуировали и я искренне благодарю таких семей, как взвешивающихся, которые слышат нас , услышали президента и уезжают. Их уже ждет дом в Кропивницком", - сказала министерша.

30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.

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