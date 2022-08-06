Обязательная эвакуация из Донбасса: выехали почти 2 тыс. человек
За последние 5 дней, пока продолжается обязательная эвакуация людей из Донецкой области, оттуда вывезли около 2 тысяч человек, из них 385 детей
Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Почти 2 000 уже удалось эвакуировать из них 385 деток. Из общего количества -102 маломобильных. Нам очень важно, чтобы люди как можно быстрее эвакуировались, обстрелы не утихают и зима вот-вот придет", - сказала она.
По словам Верещук, людей из Донбасса будут размещать в Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой и Житомирской областях.
"Вот, например, сейчас пока мы с вами разговариваем, из Донецкой области уехала семья из 11 человек, девять из которых дети. Нам очень важно, чтобы детей как можно быстрее эвакуировали и я искренне благодарю таких семей, как взвешивающихся, которые слышат нас , услышали президента и уезжают. Их уже ждет дом в Кропивницком", - сказала министерша.
- 30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.53
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное