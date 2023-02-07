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Укрэнерго изменит графики отключений электроэнергии во всех областях: подробности

7 февраля, 2023 вторник
16:40
Общество

Укрэнерго изменит графики отключений света во всех областях таким образом, что каждый регион в конкретный день будет иметь постоянный доступ к электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго .

По всей Украине начиная с 8 февраля будут изменены лимиты потребления. По каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области", - рассказали в компании.

В Укрэнерго объяснили, что в каждой области по очереди один день не будут выключать свет. Вместе с тем в областях, где в тот день не будут проводить замеры, лимиты потребления могут быть несколько снижены, учитывая дефицит мощности, вызванный российскими атаками.

В компании хотят узнать, сколько электроэнергии тратят потребители, имея постоянный доступ к ней.

"Такое исследование, которое называется режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы. Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления", - пояснили в Укрэнерго.

Полученные результаты позволят энергетикам скорректировать лимиты для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам.

В случае отсутствия новых массированных атак на инфраструктуру графики наличия круглосуточного электричества будут выглядеть так:
- 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;
- 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;
- 10 февраля: Волынская, Киевская область;
- 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;
– 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ривненская, Луганская области;
- 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;
– 16 февраля: Днепропетровская область;
– 17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;
– 20 февраля: Львовская, Одесская.

  • 7 февраля в Минэнерго заявили, что количество отключений электроэнергии в Украине уменьшилось на 42% по сравнению с прошлой неделей.
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