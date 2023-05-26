Украину могут взять в НАТО даже с оккупированными территориями, как это было с Западной Германией – NYT
Германия является примером того, как НАТО принимает страну со "значительными и нерешенными территориальными вопросами". То же может произойти с Украиной
Об этом пишет NYT со ссылкой на западных экспертов.
Так, Анджела Э. Стент, эксперт из России и Германии и автор книги "Мир Путина" считает, что ситуация Украины очень похожа на ситуацию в Германии после Второй мировой войны, когда страна была оккупирована и разделена.
Когда Западная Германия присоединилась к НАТО, было то, что можно назвать монументальным замороженным конфликтом. И все же считалось очень важным закрепить Западную Германию в Западном альянсе, и поэтому Западная Германия присоединилась. Россияне жаловались на это и говорили, что это очень опасно, но они были бессильны это предотвратить", - сказала эксперт.
В то же время эксперт Гарвардского центра изучения Европы Мэри Саротт отметила, что когда Западная Германия присоединилась к НАТО, она не находилась в состоянии войны с Восточной Германией, и оба образования были признаны отдельными государствами в 1949 году.
"Хотя никто не был рад этому, там была эта четкая, жесткая граница, и это обеспечило ясность, которой нет в Украине", – сказала эксперт.
На Западе предполагается вероятность создания в Украине демилитаризованных зон, которые будут патрулироваться коалицией миротворческих сил НАТО и других стран, таких как Индия или Китай.
"Мало кто на Западе хочет бесконечной войны, уже опасаясь снижения поддержки населения неограниченным финансированием и нехваткой в производстве танков, противовоздушной обороны и боеприпасов, в которых нуждается Украина", - подчеркивает издание.
- 24 апреля литовский президент Гитанас Науседа заявил, что необходимо найти конкретные механизмы, позволяющие Украине быстро интегрироваться в пространство НАТО.
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