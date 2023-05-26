Об этом пишет NYT со ссылкой на западных экспертов.

Так, Анджела Э. Стент, эксперт из России и Германии и автор книги "Мир Путина" считает, что ситуация Украины очень похожа на ситуацию в Германии после Второй мировой войны, когда страна была оккупирована и разделена.

Когда Западная Германия присоединилась к НАТО, было то, что можно назвать монументальным замороженным конфликтом. И все же считалось очень важным закрепить Западную Германию в Западном альянсе, и поэтому Западная Германия присоединилась. Россияне жаловались на это и говорили, что это очень опасно, но они были бессильны это предотвратить", - сказала эксперт.

В то же время эксперт Гарвардского центра изучения Европы Мэри Саротт отметила, что когда Западная Германия присоединилась к НАТО, она не находилась в состоянии войны с Восточной Германией, и оба образования были признаны отдельными государствами в 1949 году.

"Хотя никто не был рад этому, там была эта четкая, жесткая граница, и это обеспечило ясность, которой нет в Украине", – сказала эксперт.

На Западе предполагается вероятность создания в Украине демилитаризованных зон, которые будут патрулироваться коалицией миротворческих сил НАТО и других стран, таких как Индия или Китай.

"Мало кто на Западе хочет бесконечной войны, уже опасаясь снижения поддержки населения неограниченным финансированием и нехваткой в производстве танков, противовоздушной обороны и боеприпасов, в которых нуждается Украина", - подчеркивает издание.