Украинцы могут получить грант от государства на сад или теплицу. Подробности

По правительственной программе безвозвратных грантов єРобота можно получить средства на закладывание сада, виноградника, ягодника или теплицы. Как отмечают в правительстве, государство уже одобрило 98 грантов более чем на 472 миллиона гривен. Регионы-лидеры по площади садов и теплиц – Закарпатье, Киевщина и Львовщина. Культурами, которые чаще всего выбирали украинцы, стали фундук, грецкий орех, голубика, черника и яблони.

Чтобы получить грант по программе "Свой сад" от єРобота, нужно выбрать для выращивания только те растения, которые есть в перечне Министерства аграрной политики: ознакомиться с ним можно на сайте ведомства. Сумма финансирования будет зависеть от того, что планируете сажать. Больше всего – до 400 тыс. грн за гектар – можно привлечь для выращивания голубики, черники, груш или яблок. До 350 тыс. грн инвестиций государство предоставляет на обустройство черешневого сада. За орешник и грецкий орех можно получить до 250 тысяч гривен. Самый маленький грант – до 140 тыс. грн за гектар – правительство предоставляет на высадку смородины, облепихи, сливы или вишни.

Программа "Своя теплица" не ограничивает выбор растений для выращивания.

Требования к саду или теплице

По количеству растений в саду или теплице требований нет. Однако в условиях получения гранта есть прописанные требования к площади проектов.

Сад должен быть не менее 1 гектара и не больше 25 гектаров.

Теплицу можно проектировать площадью от 0,4 до 0,6 га – тогда помощь государства составит до 2 млн гривен. Если площадь теплицы составит от 0,8 до 1,2 гектара, государство может выделить до 3,5 млн грн. Для теплиц площадью от 1,6 до 2,4 гектара помощь может достигать 7 млн гривен.

Важное условие: земля и для сада, и для теплицы должна быть в вашей собственности или аренде на срок не менее 7 лет.

Какие документы необходимы

После того как определились с растениями и площадью сада, нужно разработать план высадки насаждений. Этот документ нужно будет добавить к заявлению, которое заполняют на портале Дия . Там же есть все требования к проекту и образцу, который поможет создать модель собственного сада.

Для получения гранта на теплицу необходимо разработать проект строительства модульной теплицы. Его также следует добавить к заявлению на портале Дия. Образец документа тоже можно посмотреть на сайте.

Важно: для получения грантов по программам "Свой сад" и "Своя теплица" необходимо заранее зарегистрировать ФОП или иметь зарегистрированное юридическое лицо. По условиям обеих программ государство покрывает 70% от стоимости проекта, еще 30% средств должен добавить сам фермер.

Возвращать деньги государству не нужно, если соблюдены определенные условия

Требования этой программы - создать необходимое количество рабочих мест и вести деятельность определенное время. Для садовода это не менее 5 лет. Для владельца теплицы – не менее 3 лет после того, как построили конструкцию. Также необходимо своевременно уплачивать налоги. Если владелец сада или теплицы соблюдал все условия программы, возвращать деньги государству не нужно.