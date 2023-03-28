Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Украинцы могут получить грант от государства на сад или теплицу. Подробности

Украинцы могут получить грант от государства на сад или теплицу. Подробности

28 мартa, 2023 вторник
20:29
Экономика

Украинцы могут получить грант на развитие садоводства или выращивание тепличных растений. После запуска правительственной программы "Свой сад" и "Своя теплица" уже одобрено 98 грантов более чем на 472 млн грн

По правительственной программе безвозвратных грантов єРобота можно получить средства на закладывание сада, виноградника, ягодника или теплицы. Как отмечают в правительстве, государство уже одобрило 98 грантов более чем на 472 миллиона гривен. Регионы-лидеры по площади садов и теплиц – Закарпатье, Киевщина и Львовщина. Культурами, которые чаще всего выбирали украинцы, стали фундук, грецкий орех, голубика, черника и яблони.

Чтобы получить грант по программе "Свой сад" от єРобота, нужно выбрать для выращивания только те растения, которые есть в перечне Министерства аграрной политики: ознакомиться с ним можно на сайте ведомства. Сумма финансирования будет зависеть от того, что планируете сажать. Больше всего – до 400 тыс. грн за гектар – можно привлечь для выращивания голубики, черники, груш или яблок. До 350 тыс. грн инвестиций государство предоставляет на обустройство черешневого сада. За орешник и грецкий орех можно получить до 250 тысяч гривен. Самый маленький грант – до 140 тыс. грн за гектар – правительство предоставляет на высадку смородины, облепихи, сливы или вишни.

Программа "Своя теплица" не ограничивает выбор растений для выращивания.

Требования к саду или теплице

По количеству растений в саду или теплице требований нет. Однако в условиях получения гранта есть прописанные требования к площади проектов.

Сад должен быть не менее 1 гектара и не больше 25 гектаров.

Теплицу можно проектировать площадью от 0,4 до 0,6 га – тогда помощь государства составит до 2 млн гривен. Если площадь теплицы составит от 0,8 до 1,2 гектара, государство может выделить до 3,5 млн грн. Для теплиц площадью от 1,6 до 2,4 гектара помощь может достигать 7 млн гривен.

Важное условие: земля и для сада, и для теплицы должна быть в вашей собственности или аренде на срок не менее 7 лет.

Какие документы необходимы

После того как определились с растениями и площадью сада, нужно разработать план высадки насаждений. Этот документ нужно будет добавить к заявлению, которое заполняют на портале Дия . Там же есть все требования к проекту и образцу, который поможет создать модель собственного сада.

Для получения гранта на теплицу необходимо разработать проект строительства модульной теплицы. Его также следует добавить к заявлению на портале Дия. Образец документа тоже можно посмотреть на сайте.

Важно: для получения грантов по программам "Свой сад" и "Своя теплица" необходимо заранее зарегистрировать ФОП или иметь зарегистрированное юридическое лицо. По условиям обеих программ государство покрывает 70% от стоимости проекта, еще 30% средств должен добавить сам фермер.

Возвращать деньги государству не нужно, если соблюдены определенные условия

Требования этой программы - создать необходимое количество рабочих мест и вести деятельность определенное время. Для садовода это не менее 5 лет. Для владельца теплицы – не менее 3 лет после того, как построили конструкцию. Также необходимо своевременно уплачивать налоги. Если владелец сада или теплицы соблюдал все условия программы, возвращать деньги государству не нужно.

  • В июле прошлого года правительство запустило грантовую программу єРобота, в рамках которой уже выдали почти 4 тыс. грантов более чем на 1,5 млрд гривен. Прием заявок продолжается и сейчас
Читайте также:
Пожежа від атаки дронів у Києві
28 мартa, 2023 вторник
Над Киевом силы ПВО сбили 12 "шахедов", от падения обломков горел магазин
Фінляндія
27 мартa, 2023 понедельник
Венгрия согласовала членство Финляндии в НАТО
переговори України з Росією
27 мартa, 2023 понедельник
В ISW спрогнозировали, при каких условиях Путин может пойти на переговоры с Украиной
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.73
    Покупка 37.73
    Продажа 38.55
  • EUR
    Покупка 40.36
    Продажа 41.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
28 мартa
21:44
Обзор
Путин готовит Россию к "вечной войне", РФ импортирует из Китая компоненты для бронежилетов, украинские беженцы не спешат возвращаться из Польши. Мировые СМИ об Украине 28 марта
21:40
ЕС планирует разработать многоязычный искусственный интеллект для оборонных нужд, - Euractiv
21:11
США не будут предоставлять РФ данные о своих ядерных силах после демарша Москвы относительно Договора СНВ
21:05
"Мирные предложения Китай пусть обсуждает с Украиной": Сунак призвал Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским
20:42
Россия назвала неприемлемыми условия МОК о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям
20:18
В Нежине переименовали улицу в честь расстрелянного россиянами Александра Мациевского
20:03
OPINION
Почему украинской литературе не хватает интересных историй
20:00
Игнат: ВСУ уже ликвидировали более 1,5 тыс. российских беспилотников "Орлан-10"
20:00
Обзор
Победные новости 398-го дня войны: к бою готовы три роты ударных дронов, под Мелитополем снова взрывы, а Франция удваивает поставки снарядов
20:00
В Хмельницкой области перевернулся автобус с 25 пассажирами: троих травмированных госпитализировали в реанимацию
19:25
Силы обороны отразили 24 атаки врага на четырех основных направлениях боев, - Генштаб
19:24
Обновлено
Под Мелитополем взорвана подстанция, - мэр Федоров
19:20
МОК не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпиаде
19:19
Изменение маршрутов дронов США над Черным морем ограничило сбор разведданных, связанных с войной РФ в Украине, - CNN
18:50
Журналисты требуют от власти отменить списки медиа, которые могут работать в "красных" зонах
18:50
В Польше задержаны трое российских шпионов
18:37
Первые три ударные роты дронов полностью укомплектованы и готовы к бою, - министр Федоров
18:17
Желто-голубой и с надписью "Слава Украине": в России сообщили о беспилотнике, обнаруженном вблизи путей в Новой Москве
18:15
ПЦУ создала организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и призвала к единению монахов Киево-Печерской лавры
18:07
Компания Walt Disney увольняет 7 тыс. работников
18:02
OPINION
Преступление в Верхних Воротах: многим паски в этом году станут поперек горла
18:00
В России и на временно оккупированных территориях Украины находятся 4390 воспитанников специальных заведений
17:41
В апреле будет осуществлен перерасчет пенсий для 600 тыс. украинцев: кого коснется
17:41
Польша ужесточит санкции в отношении Беларуси из-за вероятного размещения на ее территории ядерного оружия РФ
17:31
Пираты в Гвинейском заливе захватили датский корабль
17:28
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:22
Зеленский посетил Сумщину: проверил работу ДПСУ на границе с РФ, вручил награды защитникам Тростянца и Ахтырки
17:21
У более 80% украинцев знакомые или друзья выехали за границу после 24 февраля 2022 года - опрос
17:18
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Богодухову на Харьковщине
17:14
Вступление Украины в НАТО и ЕС гарантирует безопасность европейского континента на десятилетия, - Кулеба
17:13
Песков в неформальном разговоре с элитой РФ заявлял, что война в Украине надолго, – The Guardian
17:07
Россия находится в процессе передачи председательства в Арктическом совете Норвегии, - Bloomberg
16:54
Франция вдвое увеличит поставки Украине 155-мм снарядов
16:41
Кабмин
Кабмин уволил трех заместителей министров
16:40
Владимир Омелян
Верховный Суд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле об уменьшении портовых сборов
16:27
"Мы все китайцы": бывший президент Тайваня посещает КНР, несмотря на критику партии власти
16:27
король Чарльз III
Король Чарльз ІІІ принял титул, который раньше носила королева Елизавета ІІ
16:21
Выборы во время войны – это очень опасный процесс, - Сюмар
16:10
В Хмельницком назовут улицу в честь погибшего министра внутренних дел Монастырского
16:08
СБУ задержала пограничника, пытавшегося передать ФСБ информацию об охране северных рубежей Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV