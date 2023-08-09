Украинские военные сбили очередной вражеский вертолет
Утром 9 августа украинские военные уничтожили очередной российский вертолет
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских окупантов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тип вертолета устанавливается.
- 7 августа украинские военные из 47-й бригады "приземлили" рашистский вертолет в Запорожской области.
- По состоянию на 9 августа известно, что Силы обороны с начала полномасштабного вторжения уничтожили 312 вражеских вертолетов.
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