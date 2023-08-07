Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Роботино. Воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 из ПЗРК. Великолепная работа. Слава героям", - написал он.

Сбитый Ка-52 стал 312-м вертолетом, которые РФ потеряла в войне с Украиной.

Как сообщала ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, Силы обороны на прошлой неделе имели тактический успех в направлении Мала Токмачка и Роботино Запорожской области, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Справка: Ка-52 "Аллигатор" (Hokum B по классификации НАТО) — российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Является командирской машиной армейской авиации, способной поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Вертолет вооружен подвижной пушечной установкой с пушкой 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом 460 снарядов, ПТКР "Вихрь" с лазерной лучевой системой наведения, блоками калибра 80 мм, авиабомбами, пушечными контейнерами и другим оружием2.

Кроме того, Ка-52 может дополнительно брать на борт управляемые ракеты класса "воздух-воздух" ближнего боя Р-73 и "Игла-В", а также неуправляемые ракеты "воздух - земля".

Ка-52 оборудован радарной системой "Арбалет" и имеет бронированную капсулу для экипажа.