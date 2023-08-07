Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52 возле Роботино
Украинские военные из 47-й бригады "приземлили" рашистский вертолет в Запорожской области
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
"Роботино. Воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 из ПЗРК. Великолепная работа. Слава героям", - написал он.
Сбитый Ка-52 стал 312-м вертолетом, которые РФ потеряла в войне с Украиной.
Как сообщала ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, Силы обороны на прошлой неделе имели тактический успех в направлении Мала Токмачка и Роботино Запорожской области, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.
Справка: Ка-52 "Аллигатор" (Hokum B по классификации НАТО) — российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Является командирской машиной армейской авиации, способной поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Вертолет вооружен подвижной пушечной установкой с пушкой 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом 460 снарядов, ПТКР "Вихрь" с лазерной лучевой системой наведения, блоками калибра 80 мм, авиабомбами, пушечными контейнерами и другим оружием2.
Кроме того, Ка-52 может дополнительно брать на борт управляемые ракеты класса "воздух-воздух" ближнего боя Р-73 и "Игла-В", а также неуправляемые ракеты "воздух - земля".
Ка-52 оборудован радарной системой "Арбалет" и имеет бронированную капсулу для экипажа.
- По состоянию на утро 7 августа, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла в Украине более 250 тысяч солдат.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.87
Покупка 36.87Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 40.7Продажа 41.72
- Актуальное
- Важное