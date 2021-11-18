Украинские специалисты впервые приняли участие в американских киберучениях Cyber Flag 21

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



"Специалисты по кибербезопасности сектора безопасности и обороны Украины впервые в истории принимают участие в мероприятии такого уровня, что также является одним из шагов по присоединению Украины к международному сообществу в рамках Cyber Flag. Это инициатива США по созданию сообщества стран-союзников и партнеров для улучшения возможностей по выявлению, синхронизации и совместному реагированию на смоделированные вредные действия в киберпространстве, нацеленные на критически важную инфраструктуру и ключевые ресурсы", - говорится в сообщении.



Учения будут проходить 18-19 ноября на онлайн-платформе "Устойчивая среда для кибертренировок". Она позволяет проводить тренировки удаленно и привлекать как отдельных лиц, так и отдельные группы и миссии. Этой платформой управляют сухопутные войска Вооруженных Сил США.



В пресс-службе отмечают, что кибербезопасность в украинском пространстве сегодня имеет большое значение, поскольку информационные технологии проникают во все сферы жизни. Кроме того, гибридные и, в частности, кибернетические угрозы постоянно растут.



"Кроме того, участие в мероприятии является очередным шагом по пути евроатлантической интеграции нашего государства, закрепленному в Конституции", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, компания Google и Министерство цифровой трансформации Украины разрабатывают алгоритмы, чтобы YouTube прекратил блокировку каналов украинских блоггеров.

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