Украинские саночники показали лучший результат на ЧМ в истории
Андрей Мандий стал 14-м на чемпионате мира по санному спорту и показал лучший результат за все время участия сборной Украины в одиночных мужских соревнованиях
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧМ-2023 в немецком Обергофе Мандзий стал 14-м, Антон Дукач – 16-м, а еще один представитель Украины – Данило Марцинковский – 24-м.
Результат Мандзия стал лучшим для украинцев в одноместных мужских санях за все время участия в чемпионатах мира. Кроме того, впервые сразу два представителя нашей страны финишировали на ЧМ в двадцатке лучших.
Чемпионом мира стал Йонас Мюллер из Австрии.
Сборная Украины выиграла единственную медаль на ЧМ по санному спорту в 2009 году. Бронзу в одноместных санях среди женщин получила Наталья Якушенко.
ЧМ-2023 по санному спорту
Обергоф, Германия
29 января
Мужчины. Одноместные сани
1. Йонас Мюллер (Австрия) 1.25,478 (по результатам 4-х попыток)
2. Макс Лангенан (Германия) – отставание 0,104
3. Давид Гляйршер (Австрия) +0,121
14. Андрей Мандий (Украина) +1,093
16. Антон Дукач (Украина) +1,257
24. Даниил Марцинковский (Украина) 43,890 (по результатам 2-х попыток)
- 8 января Андрей Мандзий стал десятым на этапе Кубка мира в Сигулде и показал лучший за 14 лет результат для украинских саночников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное