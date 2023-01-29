Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧМ-2023 в немецком Обергофе Мандзий стал 14-м, Антон Дукач – 16-м, а еще один представитель Украины – Данило Марцинковский – 24-м.

Результат Мандзия стал лучшим для украинцев в одноместных мужских санях за все время участия в чемпионатах мира. Кроме того, впервые сразу два представителя нашей страны финишировали на ЧМ в двадцатке лучших.

Чемпионом мира стал Йонас Мюллер из Австрии.

Сборная Украины выиграла единственную медаль на ЧМ по санному спорту в 2009 году. Бронзу в одноместных санях среди женщин получила Наталья Якушенко.

ЧМ-2023 по санному спорту

Обергоф, Германия

29 января

Мужчины. Одноместные сани

1. Йонас Мюллер (Австрия) 1.25,478 (по результатам 4-х попыток)

2. Макс Лангенан (Германия) – отставание 0,104

3. Давид Гляйршер (Австрия) +0,121

14. Андрей Мандий (Украина) +1,093

16. Антон Дукач (Украина) +1,257

24. Даниил Марцинковский (Украина) 43,890 (по результатам 2-х попыток)

8 января Андрей Мандзий стал десятым на этапе Кубка мира в Сигулде и показал лучший за 14 лет результат для украинских саночников.

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