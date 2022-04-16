Украинские ПВО за сутки сбили один самолет, один вертолет, три БПЛА и три крылатых ракеты врага

Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ.



"15 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражены семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет; один вертолет; три беспилотных летательных аппарата; две крылатые ракеты", - говорится в сообщении.



Также военные отмечают, что из-за больших потерь, российские оккупанты существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве, наносят удары дистанционно – баллистическими и крыльями ракетами.



"Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов. Таким образом ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях поддержали с воздуха действия собратьев в наземных боях, нанеся рашистам!",- сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Добавим, что 15 апреля российские военные нанесли три ракетных удара по объектам Киевской области