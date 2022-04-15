РФ нанесла три ракетных удара по Киевщине, в ОВА призвали людей отложить возвращение в регион
15 апреля российские военные нанесли три ракетных удара по объектам Киевской области
Об этом заявил в эфире телемарафона глава областной военной администрации Александр Павлюк, передает УП .
"Только сегодня (15 апреля - ред.) было нанесено три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем возможности повторных ударов", - сказал он.
Павлюк просит людей отложить возвращение жителей "на более спокойные времена".
"Мы повторяли и повторяем, что остается опасность для гражданского населения. Как опасность возвращения ударных группировок в направлении Киева, к которой мы готовимся, так и опасность заминированных деоккупированных территорий, так и возможность нанесения ракетных ударов по объектам как в Киеве, так и по всей Украине", - отметил глава ОВА.
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