РФ нанесла три ракетных удара по Киевщине, в ОВА призвали людей отложить возвращение в регион

Об этом заявил в эфире телемарафона глава областной военной администрации Александр Павлюк, передает УП .



"Только сегодня (15 апреля - ред.) было нанесено три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем возможности повторных ударов", - сказал он.

Павлюк просит людей отложить возвращение жителей "на более спокойные времена".

"Мы повторяли и повторяем, что остается опасность для гражданского населения. Как опасность возвращения ударных группировок в направлении Киева, к которой мы готовимся, так и опасность заминированных деоккупированных территорий, так и возможность нанесения ракетных ударов по объектам как в Киеве, так и по всей Украине", - отметил глава ОВА.

