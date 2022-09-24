Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграме.

"Сегодня в районе выполнения задач военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета - бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30".

Воздушное пространство в полосах ответственности полностью контролирует украинское ПВО.

С 24 февраля по 24 сентября Россия потеряла на войне против Украины 255 самолетов.

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