Украинские десантники показали, как сбили два российских самолета
Сечеславские десантники показали, как 24 сентября сбили российские бронированный штурмовик Су-25 и истребитель четвертого поколения Су-30
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграме.
"Сегодня в районе выполнения задач военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета - бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30".
Воздушное пространство в полосах ответственности полностью контролирует украинское ПВО.
- С 24 февраля по 24 сентября Россия потеряла на войне против Украины 255 самолетов.
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