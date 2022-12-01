Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 4 - по ЗРК
За 30 ноября авиация Украины нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ
Об этом в своем утреннем своде 1 декабря сообщает Генштаб ВСУ.
Так, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
В то же время, украинские подразделения сбили БПЛА (вероятно типа "Орлан-10"). Информация уточняется.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и ВВТ, состав горюче-смазочных материалов, а также 5 других важных объектов противника.
- Ранее Генштаб сообщил , что в течение 28-29 ноября раненых захватчиков эвакуировали колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.
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