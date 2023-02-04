Украинец Котовский впервые в карьере завоевал золото Кубка мира по фристайлу
Украинский фристайлист Дмитрий Котовский победил в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Дир Уэлли
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале соревнований в США Котовский выполнил суперсложный прыжок с коэффициентом сложности 5,2 балла и получил за него оценку 138,82. Украинец с большим отрывом опередил китайцев Ли Тяньма (119,47) и Чен Шуо (110,16), получивших серебро и бронзу соответственно.
21-летний Дмитрий Котовский выиграл золото этапа Кубка мира впервые в карьере. Это уже третья медаль украинца на этапах КМ в нынешнем сезоне. Ранее он получил серебро и бронзу.
В общем зачете Кубка мира Дмитрий Котовский с 251 очком занимает второе место. Лидирует швейцарец Ноэ Рот, набравший 269 пунктов.
Фристайл
Кубок мира
Дир Уэлли, США
4 февраля
Мужчины, лыжная акробатика
1. Дмитрий Котовский (Украина) – 138,32 балла
2. Ли Тяньма (Китай) – 119,47
3. Чен Шуо (Китай) – 110,16
4. Владимир Кушнир (Украина) – 98,64
6. Максим Кузнецов (Украина) – 73,75
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