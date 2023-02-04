Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале соревнований в США Котовский выполнил суперсложный прыжок с коэффициентом сложности 5,2 балла и получил за него оценку 138,82. Украинец с большим отрывом опередил китайцев Ли Тяньма (119,47) и Чен Шуо (110,16), получивших серебро и бронзу соответственно.

21-летний Дмитрий Котовский выиграл золото этапа Кубка мира впервые в карьере. Это уже третья медаль украинца на этапах КМ в нынешнем сезоне. Ранее он получил серебро и бронзу.

В общем зачете Кубка мира Дмитрий Котовский с 251 очком занимает второе место. Лидирует швейцарец Ноэ Рот, набравший 269 пунктов.

Фристайл

Кубок мира

Дир Уэлли, США

4 февраля

Мужчины, лыжная акробатика

1. Дмитрий Котовский (Украина) – 138,32 балла

2. Ли Тяньма (Китай) – 119,47

3. Чен Шуо (Китай) – 110,16

4. Владимир Кушнир (Украина) – 98,64

6. Максим Кузнецов (Украина) – 73,75