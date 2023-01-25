Украинец Дудченко получил серебро на ЧЕ по биатлону
Украинский биатлонист Антон Дудченко занял второе место в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Мужская индивидуальная гонка прошла сегодня, 25 января, в швейцарском Ленцергайде. Победу одержал норвежец Эндре Стремсгейм, прошедший дистанцию за 51 минуту и 5,9 сек.
Украину в гонке представили Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк и Артем Тищенко.
Лучший результат показал Дудченко, отставший от первого места на 2 минуты и 4,7 сек, занявший второе место.
Чемпионат Европы
Мужчины. Индивидуальная гонка
25 января
1. Эндре Стремсгейм (Норвегия) – 51:05,9 (0 штрафных минут)
2. Антон Дудченко (Украина) – +2:04.7 (0+1+0+0)
3. Ловро Планко (Словения) – +2:16,5 (1+0+0+1)
...
12. Артем Тищенко (Украина) – +3:58,7 (0+0+1+0)
19. Богдан Цымбал (Украина) – 4:45,9 (1+0+0+1)
36. Артем Прима (Украина) – 6:31,9 (1+0+1+2)
47. Тарас Лесюк (Украина) – 7:25,2 (0+2+1+1)
64. Денис Насыко (Украина) – 8:56,8 (1+2+1+2)
- 18 января стало известно, что олимпийские чемпионки Юлия Джима и Елена Белосюк выступят за сборную Украины на чемпионате Европы по биатлону в Швейцарии.
- 25 января Юлия Джима завоевала в индивидуальной гонке серебряную медаль чемпионата Европы по биатлону.
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