Украинец Дудченко получил серебро на ЧЕ по биатлону

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мужская индивидуальная гонка прошла сегодня, 25 января, в швейцарском Ленцергайде. Победу одержал норвежец Эндре Стремсгейм, прошедший дистанцию за 51 минуту и 5,9 сек.

Украину в гонке представили Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк и Артем Тищенко.

Лучший результат показал Дудченко, отставший от первого места на 2 минуты и 4,7 сек, занявший второе место.

Чемпионат Европы

Мужчины. Индивидуальная гонка

25 января

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия) – 51:05,9 (0 штрафных минут)

2. Антон Дудченко (Украина) – +2:04.7 (0+1+0+0)

3. Ловро Планко (Словения) – +2:16,5 (1+0+0+1)

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12. Артем Тищенко (Украина) – +3:58,7 (0+0+1+0)

19. Богдан Цымбал (Украина) – 4:45,9 (1+0+0+1)

36. Артем Прима (Украина) – 6:31,9 (1+0+1+2)

47. Тарас Лесюк (Украина) – 7:25,2 (0+2+1+1)

64. Денис Насыко (Украина) – 8:56,8 (1+2+1+2)

18 января стало известно, что олимпийские чемпионки Юлия Джима и Елена Белосюк выступят за сборную Украины на чемпионате Европы по биатлону в Швейцарии.

25 января Юлия Джима завоевала в индивидуальной гонке серебряную медаль чемпионата Европы по биатлону.

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