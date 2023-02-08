Украина вернула 128 детей, которых захватчики вывезли в Россию
На территорию Украины удалось вернуть 128 детей, которых оккупанты принудительно вывезли в Россию
Об этом сообщила начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко, передает Укринформ.
Более 50 из них вместе с родителями или воспитателями находятся на территории стран ЕС.
"В Украину удалось вернуть 128 детей. Более 50 из них вместе с родителями или воспитателями сейчас находятся на территории стран ЕС. Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством находящихся в депортации? Но для нас это не цифра - это 128 детских жизней. По возвращении их на Родину - работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка. Это много рисков безопасности, в том числе и для тех, кто помогает в этом", - подчеркнула она.
Усенко добавила, что в случае с Россией привычные инструменты международного права не работают, поэтому для возвращения детей домой необходимы усилия международного сообщества и реальные шаги.
"Украина делает все возможное, но, к сожалению, этого недостаточно. Привычные инструменты дипломатии бездействуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типовые правила не работают. Наша задача – быть в постоянном поиске таких путей и быть в диалоге с поддерживающими нас", - добавила представительница Офиса генпрокурора.
По данным ОГПУ, на 7 февраля общее количество депортированных детей может превышать 16 тысяч.
- Напомним, 5 февраля стало известно, что в Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию РФ.
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