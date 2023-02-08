Об этом сообщила начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко, передает Укринформ.

Более 50 из них вместе с родителями или воспитателями находятся на территории стран ЕС.

"В Украину удалось вернуть 128 детей. Более 50 из них вместе с родителями или воспитателями сейчас находятся на территории стран ЕС. Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством находящихся в депортации? Но для нас это не цифра - это 128 детских жизней. По возвращении их на Родину - работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка. Это много рисков безопасности, в том числе и для тех, кто помогает в этом", - подчеркнула она.

Усенко добавила, что в случае с Россией привычные инструменты международного права не работают, поэтому для возвращения детей домой необходимы усилия международного сообщества и реальные шаги.

"Украина делает все возможное, но, к сожалению, этого недостаточно. Привычные инструменты дипломатии бездействуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типовые правила не работают. Наша задача – быть в постоянном поиске таких путей и быть в диалоге с поддерживающими нас", - добавила представительница Офиса генпрокурора.

По данным ОГПУ, на 7 февраля общее количество депортированных детей может превышать 16 тысяч.