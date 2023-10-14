Украина – Северная Македония: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024

В субботу, 14 октября, сборная Украины встречается в Праге с Северной Македонией в квалификации Евро-2024. Эспрессо проведет текстовый онлайн матч. Начало – 16:00

Сборная Украины подошла к игре с Северной Македонией с 7 очками на третьей позиции в группе С. У Северной Македонии также 7 пунктов, она идет четвертой. Италия с 7 баллами опережает конкурентов по дополнительным показателям и занимает второе место.

Возглавляет турнирную таблицу с 13 очками Англия. Последней расположилась Мальта, не набравшая ни одного пункта.

В первом круге отбора Украина победила Северную Македонию в Скопье со счетом 3:2.