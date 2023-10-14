Украина – Северная Македония: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024
В субботу, 14 октября, сборная Украины встречается в Праге с Северной Македонией в квалификации Евро-2024. Эспрессо проведет текстовый онлайн матч. Начало – 16:00
Сборная Украины подошла к игре с Северной Македонией с 7 очками на третьей позиции в группе С. У Северной Македонии также 7 пунктов, она идет четвертой. Италия с 7 баллами опережает конкурентов по дополнительным показателям и занимает второе место.
Возглавляет турнирную таблицу с 13 очками Англия. Последней расположилась Мальта, не набравшая ни одного пункта.
В первом круге отбора Украина победила Северную Македонию в Скопье со счетом 3:2.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное