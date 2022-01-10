Украина просит у Германии оборонное вооружение
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен обеспечить оборонным вооружением Киев
Об этом сообщает Spiegel.
Мельник отметил, что Германия "несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль".
"Мы призываем правительство Германии отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону", - заметил посол.
По его словам, нежелание Берлина предоставлять оружие Киеву может негативно отразиться на состоянии отношений Украины и Германии.
- Напомним, Минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты "Джавелин" и 122-миллиметровые гаубицы.
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