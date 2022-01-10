Украина просит у Германии оборонное вооружение

Об этом сообщает Spiegel.

Мельник отметил, что Германия "несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль".

"Мы призываем правительство Германии отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону", - заметил посол.

По его словам, нежелание Берлина предоставлять оружие Киеву может негативно отразиться на состоянии отношений Украины и Германии.