Новое правительство Германии не изменило позицию по поставкам оружия Украине, - посол Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что с приходом нового немецкого правительства позиция по поставкам вооружения Украине осталась отрицательной
Об этом Мельник заявил под дипломатическим форумом в Гуте на Прикарпатье, передает РБК-Украина.
"Относительно оружия позиция (нового правительства Германии, - ред.) не изменилась. И шансы на то, что она изменится, к сожалению, минимальны. Нынешняя коалиция, в частности, "зеленые", которые являются нашими союзниками, именно в этой сфере выступают за еще более рестриктивную политику в сфере экспорта немецкого вооружения в целом. Возможны еще ограничения", - сказал Мельник.
Посол подчеркнул, что возможности для Украины в сфере снабжения вооружением после переговоров с Германией могут сузиться еще больше. Однако существует вероятность, что в Украину могут направить медицинское оборудование и бронированные автомобили для вывоза раненых.
"То есть, что связано с последствиями войны. Пока ситуация такова", - отметил Мельник.
- Напомним, 13 декабря издание Bild сообщило, что Меркель с мая блокировала поставки оружия в Украину через НАТО.
- Минобороны Украины обвинило Германию в блокировании поставок оружия НАТО.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с новоназначенным федеральным министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.
- По словам Кулебы, Украина ведет переговоры с Германией по возобновлению закупки оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.
- 14 декабря Зеленский отреагировал на информацию по блокированию Германией поставок оружия Украине.
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