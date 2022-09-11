Украина получит от ЕС €3 млрд уже в октябре, – Шмигаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, выступая на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), цитирует его "РБК-Украина".

По словам премьера, украинская сторона постоянно обсуждает с Европейской комиссией вклад ЕС в поддержку Украины.

"Мы сейчас буквально до конца этого месяца ожидаем 5 млрд евро макрофинансовой помощи, это кредит. И также вторая часть этого 8 млрд транша - 3 млрд евро в октябре, которые будут предоставлены Украине в виде грантовой поддержки", - рассказал Шмигаль.

Он отметил, что для скорейшего восстановления нужна сумма около 17 млрд долларов. По словам Шмыгаля, Украина отчитывается "о каждом потраченном долларе и евро". На сегодняшний день общий ущерб от российского вторжения оценивают в 340 млрд долларов.

Добавим, что 9 сентября Совет ЕС одобрил выделение Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Напомним, Украина выполнила почти 70% Соглашения об ассоциации с ЕС

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb