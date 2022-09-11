Украина получит от ЕС €3 млрд уже в октябре, – Шмигаль
Европейский Союз должен предоставить Украине транш на 3 млрд евро уже в октябре, это последняя часть обещанной помощи на общую сумму 9 млрд евро
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, выступая на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), цитирует его "РБК-Украина".
По словам премьера, украинская сторона постоянно обсуждает с Европейской комиссией вклад ЕС в поддержку Украины.
"Мы сейчас буквально до конца этого месяца ожидаем 5 млрд евро макрофинансовой помощи, это кредит. И также вторая часть этого 8 млрд транша - 3 млрд евро в октябре, которые будут предоставлены Украине в виде грантовой поддержки", - рассказал Шмигаль.
Он отметил, что для скорейшего восстановления нужна сумма около 17 млрд долларов. По словам Шмыгаля, Украина отчитывается "о каждом потраченном долларе и евро". На сегодняшний день общий ущерб от российского вторжения оценивают в 340 млрд долларов.
Добавим, что 9 сентября Совет ЕС одобрил выделение Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
- Напомним, Украина выполнила почти 70% Соглашения об ассоциации с ЕС
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