В 2023 году Украина перейдет к переговорам о процессе вступления в ЕС, – Шмыгаль
Украина выполнила почти 70% Соглашения об ассоциации с ЕС
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Bloomberg.
"Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС — это огромная поддержка в нашей борьбе против российского вторжения. Политическая власть и украинское общество объединены в нашем движении в ЕС. Сейчас Украина выполнила почти 70% Соглашения об ассоциации. Намерены выполнить семь условий Европейской комиссии в статусе кандидата. Сделаем все возможное, чтобы в следующем году перейти в переговорный процесс по членству", - сказал Шмыгаль.
Также он подчеркнул, что Россия ведет преступную войну не только против Украины, но и гибридную войну против Европы.
"Газовый и нефтяной шантаж, дезинформационные и кибератаки, продуктовый и миграционный кризисы — все это из-за преднамеренных действий России. Только объединенными мы сможем выиграть эту войну и отстоять принципы демократии и свободы. Во время визита в Брюссель увидели это понимание у европейских лидеров. И есть полная уверенность, что они будут стоять с Украиной до нашей победы", - добавил Шмыгаль.
- Напомним, Украина и Европейский союз подписали соглашения о сотрудничестве в цифровой, таможенной и экономической сферах. Все пять соглашений важны для двухлетнего плана Украины об интеграции в Европейский Союз.
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