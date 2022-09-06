Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Bloomberg.

"Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС — это огромная поддержка в нашей борьбе против российского вторжения. Политическая власть и украинское общество объединены в нашем движении в ЕС. Сейчас Украина выполнила почти 70% Соглашения об ассоциации. Намерены выполнить семь условий Европейской комиссии в статусе кандидата. Сделаем все возможное, чтобы в следующем году перейти в переговорный процесс по членству", - сказал Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что Россия ведет преступную войну не только против Украины, но и гибридную войну против Европы.

"Газовый и нефтяной шантаж, дезинформационные и кибератаки, продуктовый и миграционный кризисы — все это из-за преднамеренных действий России. Только объединенными мы сможем выиграть эту войну и отстоять принципы демократии и свободы. Во время визита в Брюссель увидели это понимание у европейских лидеров. И есть полная уверенность, что они будут стоять с Украиной до нашей победы", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Украина и Европейский союз подписали соглашения о сотрудничестве в цифровой, таможенной и экономической сферах. Все пять соглашений важны для двухлетнего плана Украины об интеграции в Европейский Союз.

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