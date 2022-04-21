Украина может стать полноправным членом ЕС в 2024 году, - министр экономики

Об этом она рассказала УП.



"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования к Украине как будущему члену ЕС. Это наш путь настоящей демократии и свободы", - сказала министр. Добавила, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году.



Также, по словам Свириденко, Украине важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры за 24 месяца.



К тому же Украина будет настаивать на том, чтобы РФ заплатила за все разрушения, которые повлекла за собой.



"Нарушения норм международного права со стороны РФ настолько значимы, что замороженные активы должны быть конфискованы. Мы работаем над тем, чтобы государства, заморозившие активы РФ, также сняли иммунитеты, которые еще защищают эти активы, и направляли эти средства на восстановление Украины" , – сказала Свириденко.

Напомним, Украина направила в Еврокомиссию первую часть опросника в рамках подачи заявки на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.