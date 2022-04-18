Путь в ЕС: Украина отправила в Еврокомиссию первую часть опросника для получения статуса кандидата
Украина направила в Еврокомиссию первую часть опросника в рамках подачи заявки на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз
Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Twitter.
"Первая часть опросника Украины для членства в ЕС была направлена в адрес Еврокомиссии. Украина создала документ за неделю! Уже начали работать над 2-й частью", - написала она.
Стефанишина поблагодарила экспертов из общественного сектора, которые внесли "большой вклад в этот результат".
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что заявку Украины на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС летом 2022 года.
- Украина получила опросник о членстве в ЕС и ожидает получения статуса кандидата уже в июне.
- 15 апреля стало известно, что Украина завершает работу над первой частью анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.
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