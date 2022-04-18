Путь в ЕС: Украина отправила в Еврокомиссию первую часть опросника для получения статуса кандидата

Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Twitter.



"Первая часть опросника Украины для членства в ЕС была направлена в адрес Еврокомиссии. Украина создала документ за неделю! Уже начали работать над 2-й частью", - написала она.



Стефанишина поблагодарила экспертов из общественного сектора, которые внесли "большой вклад в этот результат".

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