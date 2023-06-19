В понедельник, 19 июня, сборная Украины встречается в Трнаве с Мальтой в отборочном матче Евро-2024. Еспресо проведет текстовый онлайн игры. Начало – 19:00

Сборная Украины начала отбор с поражения от Англии (0:2) и победы над Северной Македонией (3:2). Мальта уступила македонцам (1:2), итальянцам (0:2) и англичанам (0:4).

Украина имеет 3 очка и занимает в группе С второе место. Команда Сергея Реброва опережает по дополнительным показателям Италию и Северную Македонию, которые также набрали по 3 пункта. Мальта не получила ни одного балла. Возглавляет турнирную таблицу с 9 очками Англия.

Евро-2024. Квалификация

Группа С

4-й тур

Украина - Мальта

19 мая

Трнава, Словакия

Стадион Антона Малатинского

Начало – 19:00