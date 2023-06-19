Евро-2024. Квалификация
Группа С
Украина – Мальта 1:0
Гол: Цыганков, 72 (пен.)
Нереализованный пенальти: Ярмоленко, 52 (Украина)
В понедельник, 19 июня, сборная Украины встречается в Трнаве с Мальтой в отборочном матче Евро-2024. Еспресо проведет текстовый онлайн игры. Начало – 19:00
Сборная Украины начала отбор с поражения от Англии (0:2) и победы над Северной Македонией (3:2). Мальта уступила македонцам (1:2), итальянцам (0:2) и англичанам (0:4).
Украина имеет 3 очка и занимает в группе С второе место. Команда Сергея Реброва опережает по дополнительным показателям Италию и Северную Македонию, которые также набрали по 3 пункта. Мальта не получила ни одного балла. Возглавляет турнирную таблицу с 9 очками Англия.
Евро-2024. Квалификация
Группа С
4-й тур
Украина - Мальта
19 мая
Трнава, Словакия
Стадион Антона Малатинского
Начало – 19:00
Евро-2024. Квалификация
Группа С
Украина – Мальта 1:0
Гол: Цыганков, 72 (пен.)
Нереализованный пенальти: Ярмоленко, 52 (Украина)
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