Украина и США будут сотрудничать для противодействия международному наркотрафику

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).



Согласно сообщению, председатель ГПСУ Сергей Дайнеко и атташе по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков при Посольстве США в Украине Трэвис Брукс подписали меморандум о взаимопонимании. Этот документ подтверждает приверженность сторон к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству в противодействии транснациональным преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотических средств, включая их аналоги и прекурсоры, а также касательным преступления.



По словам председателя ГПСУ Сергея Дайнеко, подписание меморандума является очередным шагом в укреплении безопасности.



"Способности наших оперативных подразделений по противодействию трансграничной преступности значительно усилятся. Отныне мы будем иметь возможность более тесно обмениваться и анализировать всю необходимую информацию, совместно изучать методы сокрытия наркотических средств, разоблачать организованные преступные группы, которые подозреваются в причастности к их незаконному обороту", - цитирует пресс-служба слова Дейнеко.



Он также заверил в приоритетности мер по противодействию обороту наркотических средств, наряду с выявлением оружия и взрывчатых веществ.

Кроме обмена информацией, в том числе о путях отмывания средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, украинские и американские правоохранители договорились участвовать в двусторонней правоохранительной деятельности, в частности совместных операций, и вместе разоблачать коррумпированных лиц, причастных к наркотрафику.



По данным ГПСУ, объемы выявленных наркотиков на государственной границе Украины и уровень риска их контрабанды остаются высокими. Всего с начала 2021 на границе было задержано более 170 кг наркотических средств. Наибольшее количество было обнаружено на морских каналах сообщение на границе с РФ. Основную часть обнаруженного объема составляют наркотики растительного происхождения и кокаин.