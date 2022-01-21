Украина должна последовать примеру власти Румынии в реакции на угрозу вторжения РФ, - Порошенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент РФ Владимир Путин увеличивает требования к НАТО
Об этом он заявил во время программы "Свобода Слова Савика Шустера", передает Эспрессо.TV.
"5 лет – с 2014 по 2019 год – логика Путина заключалась в следующем: "Я не допущу членства Украины в НАТО". С 2019 по 2021 логика изменилась и была: "Нет – НАТО в Украине". Нет – учением, поставкам оружия, общим маневрам и инициативам. Теперь мы видим - "Нет НАТО в Восточной Европе", - сказал нардеп.
Он привел пример ультиматума РФ по выводу натовских войск из Болгарии и Румынии.
"Какая реакция президента Румынии? Через три часа была созван СНБО, через пять были утверждены правила действий - что каждый и когда делает, через семь было обращение в военный комитет НАТО, через десять - все знали, какой отпор получит Путин в связи с исполнением своего ультиматума", - рассказал Порошенко.
Он добавил, что все в Украине должны объединиться.
"Если мы говорим о единстве, я первый за единство. Я призываю, мы все мы должны объединиться перед реальной угрозой. Украина может дать отпор, когда он сильная, а он сильная, когда объединена. Первый месседж - мы победим. Что сейчас нужно делать? Не тянуть, соберите в понедельник внеочередное заседание Верховной Рады. Возьмите пример из Румынии. Примите решение по кардинальным изменениям в бюджете", - подытожил пятый президент.
- Напомним, что РФ потребовала вывода сил НАТО из Болгарии и Румынии.
- Кроме того, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Позже в НАТО заявили, что не России решать, где Альянс будет размещать свои силы.
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