Украина должна последовать примеру власти Румынии в реакции на угрозу вторжения РФ, - Порошенко

Об этом он заявил во время программы "Свобода Слова Савика Шустера", передает Эспрессо.TV.



"5 лет – с 2014 по 2019 год – логика Путина заключалась в следующем: "Я не допущу членства Украины в НАТО". С 2019 по 2021 логика изменилась и была: "Нет – НАТО в Украине". Нет – учением, поставкам оружия, общим маневрам и инициативам. Теперь мы видим - "Нет НАТО в Восточной Европе", - сказал нардеп.



Он привел пример ультиматума РФ по выводу натовских войск из Болгарии и Румынии.



"Какая реакция президента Румынии? Через три часа была созван СНБО, через пять были утверждены правила действий - что каждый и когда делает, через семь было обращение в военный комитет НАТО, через десять - все знали, какой отпор получит Путин в связи с исполнением своего ультиматума", - рассказал Порошенко.



Он добавил, что все в Украине должны объединиться.



"Если мы говорим о единстве, я первый за единство. Я призываю, мы все мы должны объединиться перед реальной угрозой. Украина может дать отпор, когда он сильная, а он сильная, когда объединена. Первый месседж - мы победим. Что сейчас нужно делать? Не тянуть, соберите в понедельник внеочередное заседание Верховной Рады. Возьмите пример из Румынии. Примите решение по кардинальным изменениям в бюджете", - подытожил пятый президент.



Напомним, что РФ потребовала вывода сил НАТО из Болгарии и Румынии.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Позже в НАТО заявили, что не России решать, где Альянс будет размещать свои силы.