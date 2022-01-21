"Мы сами решаем, как организовать оборону нашей страны": Болгария и Румыния ответили РФ на требование вывода сил НАТО
В НАТО заявили, что не России решать, где Альянс будет размещать свои силы
Об этом пишет Reuters.
"Наш ответ был и остается четким и прозрачным: вопрос размещения сил НАТО на его территории – это не вопрос для обсуждения. Работа НАТО, где и в какой конфигурации, в зависимости от нужд безопасности, мы размещаем нашу военную силу – это не дело Российской Федерации, так же, как мы не указываем Российской Федерации, где размещать или не размещать собственные силы на своей территории", - заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, отвечая на требование главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что Альянс должен вывести своих военных из Болгарии и Румынии.
Кроме того, Джоане назвал требование РФ "возвращением в сложные времена европейской истории".
- Напомним, что РФ потребовала вывода сил НАТО из Болгарии и Румынии.
- Кроме того, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
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