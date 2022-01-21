"Мы сами решаем, как организовать оборону нашей страны": Болгария и Румыния ответили РФ на требование вывода сил НАТО

Об этом пишет Reuters.



"Наш ответ был и остается четким и прозрачным: вопрос размещения сил НАТО на его территории – это не вопрос для обсуждения. Работа НАТО, где и в какой конфигурации, в зависимости от нужд безопасности, мы размещаем нашу военную силу – это не дело Российской Федерации, так же, как мы не указываем Российской Федерации, где размещать или не размещать собственные силы на своей территории", - заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, отвечая на требование главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что Альянс должен вывести своих военных из Болгарии и Румынии.



Кроме того, Джоане назвал требование РФ "возвращением в сложные времена европейской истории".

Напомним, что РФ потребовала вывода сил НАТО из Болгарии и Румынии.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.