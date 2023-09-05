Украина – Англия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
В субботу, 9 сентября, сборная Украины играет во Вроцлаве против Англии в отборе Евро-2024. Эспрессо проведет текстовый онлайн матч. Начало – 19:00
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). Также украинцы сыграли 12 июня в товарищеском матче вничью с Германией ( 3:3 ).
У сборной Украины после трех матчей квалификации Евро-2024 есть 6 очков, она идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия, которая, кроме украинцев, победила Италию (2:1), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). Итальянцы и македонцы имеют по 3 балла, мальтийцы – 0.
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