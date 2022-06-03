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"Указ действительно подписан, комментировать не можем": ГМС о предоставлении Невзорову гражданства Украины
Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии
Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.
"Этот указ действительно подписан. Больше ничего комментировать не можем", - сказали в ДМС,
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- 23 марта следственный комитет России возбудил против журналиста Александра Невзорова дело по статье о "распространении фейков" о вооруженных силах РФ.
- 4 мая Невзорова объявили в розыск.
- 6 мая Московский суд заочно арестовал журналиста Незворова по делу о якобы фейке в отношении российских военных.
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