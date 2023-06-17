Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Угрожая ядеркой, Россия забывает об ответном ударе
OPINION

Угрожая ядеркой, Россия забывает об ответном ударе

17 июня, 2023 суббота
14:01
Мнение

Внешнеполитический эксперт РФ Сергей Караганов призвал "сломить волю Запада" с помощью применения ядерной бомбы

Россия не может добиться преимущества на поле боя, несёт потери и теряет ранее захваченные земли. Ситуация критическая для Кремля. Поэтому россияне возвращаются к ядерному шантажу как к последнему аргументу. Но и это не срабатывает.

Нанести превентивный ядерный удар по странам Евросоюза предложил один из известных внешнеполитических экспертов РФ Сергей Караганов. В своей статье для журнала "Профиль" он призвал "сломить волю Запада" с помощью применения ядерной бомбы. Не возникает сомнения, что статья написана в рамках информационной стратегии Кремля и это сигнал для Запада.

Почему именно Караганов, а не Медведев? Потому что Медведев уже воспринимается коллективным Западом как пьяное посмешище со всем его лексиконом, вмещающем иблисов, "трухлявый мировой порядок", "свору хрюкающих подсвинков" и даже лживое "нам не нужны чужие территории". Сказанное Медведевым на Западе имеет силу вопля бабульки возле подъезда вслед одному из жильцов.

Читайте также: Путин провозгласил о переходе войны с Украиной в оборонную фазу

Караганов в этом случае фигура, которая еще так не затерта, как Димон Алкаш Медведев. Он почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике, одного из учредителей Валдайского клуба. Он также занимает должность научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. В своей статье 70-летний профессор объясняет, что любой исход войны в Украине не удовлетворит Россию, если "не сломить волю Запада к натравливанию и поддержке киевской хунты". "Грубо выражаясь, нужно, чтобы Запад просто "отвалил" и не мешал России и миру идти вперед", — пишет Караганов. Главное решение, которое он предлагает, — усилить ядерную риторику, чтобы восстановить в западных странах утраченное чувство самосохранения. По его словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны — прозвучали предупреждения президента Владимира Путина и других руководителей РФ, а в Беларуси началось развертывание российских ядерных снарядов и носителей. Однако этим дело не должно ограничится, пишет профессор.

Ядерная риторика России может дойти до того, что придется предупреждать "соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов", - отмечает Караганов. Если и эта угроза не сработает, он предлагает использовать ядерную бомбу.

Читайте также: Путин устал?

Но есть три момента, которые не учли в Кремле, когда публиковали статью Караганова. Во-первых, он авторитет исключительно в России. Во-вторых, он относится к геронтологическому клубу советских динозавров, а значит это банальное проявление старинной советской риторики. В третьих, коллективный Запад не хочет большой войны, но, увидев в Украине реальную немощь российского оружия, больше не боится России. А в третьих, Караганов забыл о главном - об ответном ударе. А этот удар ничего не оставит от России, от самого Караганова, его потомства и всей советской архаики. Поэтому статья на Западе воспринята как еще один сигнал, что у России больше не осталось козырей в этой геополитической игре. А глупо блефующего игрока в покере быстро оставляют без денег и выкидывают из игры. Но это путь Россия выбрала сама.

Источник

Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
ядерное оружие
Война с Россией
пропаганда
Читайте также:
Дмитро Медведєв
14 июня, 2023 среда
Медведев заявил, что демилитаризованная зона между РФ и Украиной должна проходить около Львова
ЗАЕС
16 июня, 2023 пятница
Зеленский заявил, что РФ хочет взорвать ЗАЭС, чтобы мир заставил Украину остановить войну
Сиріл Рамафоса
17 июня, 2023 суббота
Президент ЮАР признал факт ракетного удара во время визита в Киев, опровергнув слова своего спикера
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.14
    Продажа 40.91
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
17 июня
14:05
Эксклюзив
Пригожина могут отправить на фронт и там убить, а списать на Украину, - Фейгин
14:00
Эксклюзив
Украина стала на путь к освобождению Крыма, - генерал Ходжес
13:57
Обновлено
В приграничной деревне на Харьковщине россияне убили ракетой четырех человек
13:20
На Одесчине категорически запретили купаться и ловить рыбу
13:12
На угольной шахте в Павлограде произошел взрыв, трех человек госпитализировали
12:26
Жительница Глухова через своего родственника в РФ рассказывала ФСБ подробности прилетов
12:19
В Уганде боевики, подчиненные ИГИЛ, напали на школу: по меньшей мере 25 погибших
12:02
OPINION
Неожиданные победители
11:53
Maxar опубликовала новые спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС
11:30
На западе Франции произошло землетрясение силой более 5 баллов
10:56
Эксклюзив
Есть подозрение, что в Беларусь завезен стратегический ядерный комплекс "Тополь-М" радиусом действия 12 тыс. км, - основатель "Белого легиона"
10:46
В Херсонской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов, однако уровень воды снижается
10:35
В сутки российская армия обстреляла 10 областей: есть пострадавшие, 7 человек погибли. Ситуация в регионах
10:29
Россия получила временное преимущество в авиации на юге Украины, - британская разведка
10:22
Эксклюзив
В Черном море находятся две ракетоносители РФ, - Плетенчук
10:05
Минобороны: Украина перехватывает инициативу на поле боя, но нужно оружие дальностью до 200 км
10:05
OPINION
Украина в НАТО: компромисс от Столтенберга
09:36
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о намерении вернуться в грузинскую политику
09:19
Испанский стартап PLD Space в последний момент упразднил запуск ракеты-носителя Miura-1
09:00
Анонс
Отбор на Евро-2024: расписание матчей и трансляций 17 июня
08:54
Эксклюзив
Судилище РФ над азовцами - это военное преступление, нужно задавать вопросы перед международными партнерами, способствовавшими выходу бойцов из Мариуполя, - Чалый
08:47
США поддерживают усилия по развитию "зрелых" китайско-южнокорейских связей, - МИД Южной Кореи
08:16
Полномасштабное вторжение в Украину: за сутки Россия потеряла 670 военных, 12 танков и вертолет
08:06
Обзор
Конец национализма, кто убил Аллу Горскую и маты для малышей – 5 книг не для слабых или малодушных
08:03
OPINION
Африканский "мирный план" бесперспективен
08:00
Квалификация Евро-2024: результаты всех матчей 16 июня
07:12
Япония
Представители более 20 японских компаний планируют посетить конференцию по восстановлению Украины в Лондоне
06:58
ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по сосредоточению личного состава противника и уничтожили вражеский вертолет Ка-52, - Генштаб
06:31
НАТО
НАТО создало центр защиты морской инфраструктуры из-за угрозы российских диверсий
06:23
ISW: Заявления РФ о передаче ядерного оружия закрепляют военный контроль над Беларусью
06:00
Байден будет просить Столтенберга остаться в должности генсека НАТО, - СМИ
05:34
Впервые в Европе: правительство Эстонии разработало механизм конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины
05:06
Министр здравоохранения РФ озвучил окончательное количество жертв отравления сидром
04:38
В России из-за подрыва Каховской ГЭС растет недовольство войной в Украине, - ISW
04:10
В Финляндии завершили строительство крупнейшего в мире круизного лайнера
03:42
В Великобритании в мешках с углем обнаружили 1,6 тонн кокаина
03:14
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Пилоты ВСУ могут освоить F-16 за четыре месяца, техникам нужно больше времени, - Резников
02:46
Госдеп США назвал "ужасающей иронией" обстрел РФ Киева во время визита лидеров из Африки
02:18
Президент ЮАР признал факт ракетного удара во время визита в Киев, опровергнув слова своего спикера
01:50
У НАТО растет поддержка отмены ПДЧ на пути вступления Украины в Альянс, - Politico
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV