Россия не может добиться преимущества на поле боя, несёт потери и теряет ранее захваченные земли. Ситуация критическая для Кремля. Поэтому россияне возвращаются к ядерному шантажу как к последнему аргументу. Но и это не срабатывает.

Нанести превентивный ядерный удар по странам Евросоюза предложил один из известных внешнеполитических экспертов РФ Сергей Караганов. В своей статье для журнала "Профиль" он призвал "сломить волю Запада" с помощью применения ядерной бомбы. Не возникает сомнения, что статья написана в рамках информационной стратегии Кремля и это сигнал для Запада.

Почему именно Караганов, а не Медведев? Потому что Медведев уже воспринимается коллективным Западом как пьяное посмешище со всем его лексиконом, вмещающем иблисов, "трухлявый мировой порядок", "свору хрюкающих подсвинков" и даже лживое "нам не нужны чужие территории". Сказанное Медведевым на Западе имеет силу вопля бабульки возле подъезда вслед одному из жильцов.

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Караганов в этом случае фигура, которая еще так не затерта, как Димон Алкаш Медведев. Он почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике, одного из учредителей Валдайского клуба. Он также занимает должность научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. В своей статье 70-летний профессор объясняет, что любой исход войны в Украине не удовлетворит Россию, если "не сломить волю Запада к натравливанию и поддержке киевской хунты". "Грубо выражаясь, нужно, чтобы Запад просто "отвалил" и не мешал России и миру идти вперед", — пишет Караганов. Главное решение, которое он предлагает, — усилить ядерную риторику, чтобы восстановить в западных странах утраченное чувство самосохранения. По его словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны — прозвучали предупреждения президента Владимира Путина и других руководителей РФ, а в Беларуси началось развертывание российских ядерных снарядов и носителей. Однако этим дело не должно ограничится, пишет профессор.

Ядерная риторика России может дойти до того, что придется предупреждать "соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов", - отмечает Караганов. Если и эта угроза не сработает, он предлагает использовать ядерную бомбу.

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Но есть три момента, которые не учли в Кремле, когда публиковали статью Караганова. Во-первых, он авторитет исключительно в России. Во-вторых, он относится к геронтологическому клубу советских динозавров, а значит это банальное проявление старинной советской риторики. В третьих, коллективный Запад не хочет большой войны, но, увидев в Украине реальную немощь российского оружия, больше не боится России. А в третьих, Караганов забыл о главном - об ответном ударе. А этот удар ничего не оставит от России, от самого Караганова, его потомства и всей советской архаики. Поэтому статья на Западе воспринята как еще один сигнал, что у России больше не осталось козырей в этой геополитической игре. А глупо блефующего игрока в покере быстро оставляют без денег и выкидывают из игры. Но это путь Россия выбрала сама.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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